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Merdiven altına dikkat!

Merdiven altına dikkat!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, okul alışverişi öncesi velileri uyardı. , "Kırtasiye ürününü seçerken, üretici/ ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN 71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalı. Sprey boya ve yapıştırıcılar su bazlı olmalı ve solvent içermemeli. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde de etiket ve işaretler Türkçe ve kolay okunabilir olmalı" diye konuştu.

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