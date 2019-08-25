Üniversiteliye burs fırsatı

✘ TÜBİTAK: Üniversite sınavında belli sıralamada yer alarak, TÜBİTAK'ın belirlediği alanlara yerleşenlere aylık 750 lira ile 2 bin lira arasında burs veriliyor. Başvurular Ekim'de başlıyor.
✘ KYK KREDİSİ VE BURSU: Hem kredi hem de karşılıksız burs veriyor. Başvurular Ekim'de e-Devlet'ten yapılacak.
✘ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI: 1-30 Eylül'de internetten başvurular alınacak.
✘ ANADOLU VAKFI: Başvurular 1-30 Eylül'de internetten yapılacak. 9 ay ödeme olacak.
✘ ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI:
İnternetten başvurular 3 Eylül'de sona erecek. Aylık burs miktarı 700 lira. 12 ay veriliyor.
✘ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
Başvurular 15 Eylül-30 Ekim'de yapılacak. 8 ay boyu aylık 250 lira ödenecek.
✘ SABANCI VAKFI: Burs, üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar sürüyor. Geçen yıl aylık 600 lira olan burs tutarı, Eylül'de belirlenecek.
✘ ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ: Başvurular, 3-12 Eylül'de internetten yapılacak. 10 ay süren burs aylık 250 lira.
✘ TÜRK EĞİTİM VAKFI: TEV Üniversite Bursu aylık 700, TEV Üstün Başarı Bursu ise bin 400 lira. 9 ay verilen burslar için 1-22 Eylül'de internetten başvuru yapılabilir.
✘ 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI: Başvurular, 23-27 Eylül'de internetten yapılacak. 8 ay boyunca aylık 300 lira burs sağlanacak.
✘TOPLUM GÜNÜLLÜLERİ VAKFI: Başvurular, 2 Eylül-2 Ekim'de internetten yapılacak. Aylık burs miktarı 250-500 lira. 10 ay süreyle veriliyor. ✘ELGİNKAN VAKFI: Aylık 400 lira olan burs, 12 ay süreyle veriliyor. Başvuruları, Eylül'ün başında belirlenen üniversitelerin burs ofislerine yapılacak.
✘ KYK KREDİSİ VE BURSU: Hem kredi hem de karşılıksız burs veriyor. Başvurular Ekim'de e-Devlet'ten yapılacak.
✘ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI: 1-30 Eylül'de internetten başvurular alınacak.
✘ ANADOLU VAKFI: Başvurular 1-30 Eylül'de internetten yapılacak. 9 ay ödeme olacak.
✘ ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI:
İnternetten başvurular 3 Eylül'de sona erecek. Aylık burs miktarı 700 lira. 12 ay veriliyor.
✘ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
Başvurular 15 Eylül-30 Ekim'de yapılacak. 8 ay boyu aylık 250 lira ödenecek.
✘ SABANCI VAKFI: Burs, üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar sürüyor. Geçen yıl aylık 600 lira olan burs tutarı, Eylül'de belirlenecek.
✘ ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ: Başvurular, 3-12 Eylül'de internetten yapılacak. 10 ay süren burs aylık 250 lira.
✘ TÜRK EĞİTİM VAKFI: TEV Üniversite Bursu aylık 700, TEV Üstün Başarı Bursu ise bin 400 lira. 9 ay verilen burslar için 1-22 Eylül'de internetten başvuru yapılabilir.
✘ 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI: Başvurular, 23-27 Eylül'de internetten yapılacak. 8 ay boyunca aylık 300 lira burs sağlanacak.
✘TOPLUM GÜNÜLLÜLERİ VAKFI: Başvurular, 2 Eylül-2 Ekim'de internetten yapılacak. Aylık burs miktarı 250-500 lira. 10 ay süreyle veriliyor. ✘ELGİNKAN VAKFI: Aylık 400 lira olan burs, 12 ay süreyle veriliyor. Başvuruları, Eylül'ün başında belirlenen üniversitelerin burs ofislerine yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.