Üniversiteliye burs fırsatı Başarılı gençlere pek çok vakıf ve şirket destek veriyor. Üniversitelilere bursların aylık tutarı 250 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Peki hangi kurum ne kadar burs veriyor? İşte öğrencilerin merak ettiği o liste...

TÜBİTAK'ın belirlediği alanlara yerleşenlere aylık 750 lira ile 2 bin lira arasında burs veriliyor. Başvurular Ekim'de başlıyor.

✘ KYK KREDİSİ VE BURSU: Hem kredi hem de karşılıksız burs veriyor. Başvurular Ekim'de e-Devlet'ten yapılacak.

✘ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI: 1-30 Eylül'de

✘ ANADOLU VAKFI: Başvurular 1-30 Eylül'de internetten yapılacak. 9 ay ödeme olacak.

✘ ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI:

İnternetten başvurular 3 Eylül'de sona erecek. Aylık burs miktarı 700 lira. 12 ay veriliyor.

✘ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Başvurular 15 Eylül-30 Ekim'de yapılacak. 8 ay boyu aylık 250 lira ödenecek.

✘ üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar sürüyor. Geçen yıl aylık 600 lira olan burs tutarı, Eylül'de belirlenecek.

✘ ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ: Başvurular, 3-12 Eylül'de internetten yapılacak. 10 ay süren burs aylık 250 lira.

✘ TÜRK EĞİTİM VAKFI: 700, TEV Üstün Başarı Bursu ise bin 400 lira. 9 ay verilen burslar için 1-22 Eylül'de internetten başvuru yapılabilir.

✘ 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI: Başvurular, 23-27 Eylül'de internetten yapılacak. 8 ay boyunca aylık 300 lira burs sağlanacak.

✘TOPLUM GÜNÜLLÜLERİ VAKFI: Başvurular, 2 Eylül-2 Ekim'de internetten yapılacak. Aylık burs miktarı 250-500 lira. 10 ay süreyle veriliyor. ✘ELGİNKAN VAKFI: Aylık 400 lira olan burs, 12 ay süreyle veriliyor. Başvuruları, Eylül'ün başında belirlenen üniversitelerin burs ofislerine yapılacak. TÜBİTAK : Üniversite sınavında belli sıralamada yer alarak,'ın belirlediği alanlara yerleşenlere aylıkilearasında burs veriliyor. Başvurular Ekim'de başlıyor.✘ KYK KREDİSİ VE BURSU: Hem kredi hem de karşılıksız burs veriyor. Başvurular Ekim'de e-Devlet'ten yapılacak.✘ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI:'de internet ten başvurular alınacak.✘ ANADOLU VAKFI: Başvurular'de internetten yapılacak. 9 ay ödeme olacak.✘ ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI:İnternetten başvurular'de sona erecek. Aylık bursmiktarı12 ay veriliyor.✘ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:Başvurular'de yapılacak. 8 ay boyuödenecek. SABANCI VAKFI : Burs,üniversiteye girişle başlayıpmezuniyete kadar sürüyor.Geçen yıl aylıkolanburs tutarı, Eylül'de belirlenecek.✘ ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ: Başvurular,'de internetten yapılacak.10 ay süren burs aylık✘ TÜRK EĞİTİM VAKFI: TEV Üniversite Bursu aylıkTEV Üstün Başarı Bursu ise9 ay verilen burslariçin'de internettenbaşvuru yapılabilir.✘ 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI: Başvurular,'de internetten yapılacak.8 ay boyunca aylıkburssağlanacak.✘TOPLUM GÜNÜLLÜLERİ VAKFI: Başvurular,'de internetten yapılacak.Aylık burs miktarı10 ay süreyle veriliyor.✘ELGİNKAN VAKFI: Aylıkolan burs, 12 ay süreyleveriliyor. Başvuruları, Eylül'ünbaşında belirlenen üniversitelerinburs ofislerine yapılacak. TÜM MANŞETLER