Tarlada 5 pazarda 35

Fırsatçılar, tezgahı bu kez sarımsak için kurdu! Çiftçide kilosu 5 TL olan sarımsak, halde 15, pazarda 35 lirayı buldu.
Limon da yüz buruşturdu! Çünkü geçen Aralık'ta bahçede 1.5 TL olan limon, tezgaha 8 TL'den konuldu. Vatandaş, şoke oldu.
HALDE 15 LİRA PAZARDA 35 LİRA
Meyve-sebzedeki üretici ile tüketici arasındaki makas daralmak bilmiyor. Adana'da halde kilosu 15 liradan alıcı bulan Taşköprü sarımsağı, pazarda-markette 35 liraya satılıyor. Geçen Aralık'ta bahçeden 1.5 liraya alınan ve 8 ay boyunca soğuk hava depolarında bekletilen limon ise Adana Hali'nde tezgaha 6.5-8 liraya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 50 kuruştan satılan salatalık da durum aynı. Salatalık halde 2.5, pazarda ise 4 liradan tezgaha çıkıyor. Balıkesir'de tarladan 30 kuruşa çıkan domates ise markette 3-9 liraya satılıyor. Domatesin tarla ve tüketici fiyatı farkı 30 katı buluyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, vatandaşların fahiş fiyatlara ürün almasının korsan satışlar yüzünden olduğunu anlatarak, "Bu ürünler hale girerse fiyatlar otomatik düşer" dedi.
Limon da yüz buruşturdu! Çünkü geçen Aralık'ta bahçede 1.5 TL olan limon, tezgaha 8 TL'den konuldu. Vatandaş, şoke oldu.
HALDE 15 LİRA PAZARDA 35 LİRA
Meyve-sebzedeki üretici ile tüketici arasındaki makas daralmak bilmiyor. Adana'da halde kilosu 15 liradan alıcı bulan Taşköprü sarımsağı, pazarda-markette 35 liraya satılıyor. Geçen Aralık'ta bahçeden 1.5 liraya alınan ve 8 ay boyunca soğuk hava depolarında bekletilen limon ise Adana Hali'nde tezgaha 6.5-8 liraya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 50 kuruştan satılan salatalık da durum aynı. Salatalık halde 2.5, pazarda ise 4 liradan tezgaha çıkıyor. Balıkesir'de tarladan 30 kuruşa çıkan domates ise markette 3-9 liraya satılıyor. Domatesin tarla ve tüketici fiyatı farkı 30 katı buluyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, vatandaşların fahiş fiyatlara ürün almasının korsan satışlar yüzünden olduğunu anlatarak, "Bu ürünler hale girerse fiyatlar otomatik düşer" dedi.
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