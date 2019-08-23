Tarlada 5 pazarda 35

Fırsatçılar, tezgahı bu kez sarımsak için kurdu! Çiftçide kilosu 5 TL olan sarımsak, halde 15, pazarda 35 lirayı buldu.Limon da yüz buruşturdu! Çünkü geçen Aralık'ta bahçede 1.5 TL olan limon, tezgaha 8 TL'den konuldu. Vatandaş, şoke oldu.sebzedeki üretici ile tüketici arasındaki makas daralmak bilmiyor. Adana'da halde kilosu 15 liradan alıcı bulan Taşköprü, pazarda-markette 35 liraya satılıyor. Geçen Aralık'ta bahçeden 1.5 liraya alınan ve 8 ay boyunca soğuk hava depolarında bekletilen limon ise Adana Hali'nde tezgahaçıktı. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 50 kuruştan satılan salatalık da durum aynı. Salatalık halde 2.5, pazarda ise 4 liradan tezgaha çıkıyor.'de tarladan 30 kuruşa çıkan domates ise markette. Domatesin tarla ve tüketici fiyatı farkı 30 katı buluyor., vatandaşların fahiş fiyatlara ürün almasının korsan satışlar yüzünden olduğunu anlatarak, "Bu ürünler hale girerse fiyatlar otomatik düşer" dedi.