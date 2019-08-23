Bugünkü
Takvim

Tarlada 5 pazarda 35

Zam lobisinin kokusu çıktı! 5 tl'ye tarladan çıkan sarımsak, halde 15, pazarda 35 tl'ye satıldı. Meyve-sebzedeki üretici ile tüketici arasındaki makas daralmak bilmiyor. Adana'da halde kilosu 15 liradan alıcı bulan Taşköprü sarımsağı, pazarda-markette 35 liraya satılıyor.

Tarlada 5 pazarda 35
Fırsatçılar, tezgahı bu kez sarımsak için kurdu! Çiftçide kilosu 5 TL olan sarımsak, halde 15, pazarda 35 lirayı buldu.
Limon da yüz buruşturdu! Çünkü geçen Aralık'ta bahçede 1.5 TL olan limon, tezgaha 8 TL'den konuldu. Vatandaş, şoke oldu.



HALDE 15 LİRA PAZARDA 35 LİRA​
Meyve-sebzedeki üretici ile tüketici arasındaki makas daralmak bilmiyor. Adana'da halde kilosu 15 liradan alıcı bulan Taşköprü sarımsağı, pazarda-markette 35 liraya satılıyor. Geçen Aralık'ta bahçeden 1.5 liraya alınan ve 8 ay boyunca soğuk hava depolarında bekletilen limon ise Adana Hali'nde tezgaha 6.5-8 liraya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 50 kuruştan satılan salatalık da durum aynı. Salatalık halde 2.5, pazarda ise 4 liradan tezgaha çıkıyor. Balıkesir'de tarladan 30 kuruşa çıkan domates ise markette 3-9 liraya satılıyor. Domatesin tarla ve tüketici fiyatı farkı 30 katı buluyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, vatandaşların fahiş fiyatlara ürün almasının korsan satışlar yüzünden olduğunu anlatarak, "Bu ürünler hale girerse fiyatlar otomatik düşer" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTarlada 5 pazarda 35
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri