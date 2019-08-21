Tüketici Mahkemesi'nden tapularla ilgili emsal karar

Miray Özgür isimli tüketici 2010 yılında bir daire satın almaya karar verdi. Özgür, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Esenyurt'ta bulunan İnnovia 2 projesindeki bir daireyi 4 Eylül 2010'da satın aldı. Dairenin bedeli 186 bin TL olarak kararlaştırıldı. Taraflar arasında satış sözleşmesi imzalandı. Şirket, söz konusu daireyi 27 Ağustos 2011'de "Daire teslim tutanağı" ile Özgür'e teslim etti. Özgür satın aldığı evde yaşamaya başladı. Ödemenin bir kısmını peşin, kalan kısmı senet olarak ödeyen Özgür, Nisan 2015'te şirkete olan tüm borcunu ödedi.