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  • 21.08.2019 22:43
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 22:43

İŞKUR aracılığıyla 48 bin personel aranıyor! İŞKUR güncel iş ilanlarına başvuru nasıl yapılmaktadır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) her yıl milyonlarca vatandaşa iş imkanı sağlıyor. Bu nedenle kurum tarafından yayımlanan ilanlar pek çok vatandaş tarafından tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilanlarda kişiler kendi dallarına uygun alanlara başvuru yapabiliyor. Peki, İŞKUR güncel iş ilanlarına başvuru nasıl yapılmaktadır? İşte İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan güncel ilanlar...

İŞKUR aracılığıyla 40 bin personel alımı yapılacak!

Milyonlarca vatandaş bugüne kadar İŞKUR tarafından iş sahibi oldu. İş sahibi olmayan vatandaşlara büyük umut olan İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar merakla bekleniyor. İş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanacak olan ilanlar hakkında araştırma yapıyor. İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 48 bin personel alımı gerçekleştirecek. Peki, ilanlara başvuru nasıl yapılır? İşte cevabı...

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.

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