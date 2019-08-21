Emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar? SSK, Bağkur, SGK en düşük taban emekli ve memur maaşı kaç para oldu? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı son dakika açıklamasında "5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" ifadelerini kullandı. Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.