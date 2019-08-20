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  • 20.08.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 18:17

Şehitkamil projesi kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ 50 bin konut projesinde yer alan Gaziantep Şehitkamil projesi kura çekiliş tarihleri merakla araştırılıyor. Gaziantep Şehitkamil projesine başvuruda bulunan vatandaşlar Şehitkamil projesi kura çekilişleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, kura çekilişleri saat kaçta?

TOKİ Gaziantep Şehitkamil kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Yatay mimari anlayışıyla TOKİ tarafından gerçekleştirilecek projede Gaziantep Şehitkamil projesi için heyecan başladı. Sosyal konutlara başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Gaziantep Şehitkamil projesi kura çekilişlerini bekliyor. Peki, TOKİ Gaziantep Şehitkamil projesi kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TOKİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "Hak Sahipliği Kurası, 21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde, Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda (Şahinbey, Gaziantep) saat 11:00'de gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.

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