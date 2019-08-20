Yatay mimari anlayışıyla TOKİ tarafından gerçekleştirilecek projede Gaziantep Şehitkamil projesi için heyecan başladı. Sosyal konutlara başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Gaziantep Şehitkamil projesi kura çekilişlerini bekliyor. Peki, TOKİ Gaziantep Şehitkamil projesi kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TOKİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "Hak Sahipliği Kurası, 21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde, Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda (Şahinbey, Gaziantep) saat 11:00'de gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.