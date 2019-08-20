Yaklaşık 5.2 milyon memur ve emekli için toplu sözleşme görüşmelerinde önemli viraja girildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında önceki gece sürpriz görüşme gerçekleşti. Selçuk, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu. Böylelikle teklif 2 puan artırılmış oldu. Memur-Sen Başkanı Yalçın ise bulundukları noktanın sözleşme imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Artırılma beklentisi içinde olduğumuz iki husus var; müzakere süresini uzatmak ve zam oranlarını yükseltmek."
- Ekonomi
- 20.08.2019
- Gazete
Memura yeni teklif
Hükümet, memur ve memur emeklisine teklifini 2 puan artırdı. 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam önerdi. Memur-Sen kabul etmedi, süre uzatımı ve yeni teklif istedi.
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