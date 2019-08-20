2020'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2018 yılında ise 21 Mart'ta yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine fıkra eklendi. Buna göre, gelir vergisi tarifesinden etkilenen asgari ücretlilere, ocak ayında net ücretleri ne ise yıl boyunca da aynı ücreti alabilmelerini sağlamak amacıyla ilave AGİ ödenecek. Asgari ücrette yapılan yüzde 26 artışla brüt ücret 2 bin 558 TL'ye, net ücret de 2 bin 20 TL'ye yükseldi. Asgari ücretliler de diğer ücret geliri elde edenler gibi gelir vergisi ödüyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15. Ancak, asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla verginin bir bölümü iade ediliyor. Asgari ücrette yapılan yüzde 26 artışla brüt ücret 2 bin 558 TL'ye, net ücret de 2 bin 20 TL'ye yükseldi. Asgari ücretliler de diğer ücret geliri elde edenler gibi gelir vergisi ödüyor.
2020'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte görüşme tarihi
2019 yılı asgari ücret Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK görüşmesi sonrasında açıklandı. Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücret tutarında maaş almaktadır. Bu bağlamda asgari ücret ülke açısından büyük öneme sahiptir. 2019 yılı asgari ücret tutarı yapılan görüşmeler sonrasında netlik kazandı. 2020 asgari ücret görüşmeleri de Aralık ayında yapılacak. Kamu işçilerinin ve memurların toplu sözleşme görüşmeler, asgari ücretliler için de büyük önem arz ediyor. Memurlar ve kamu işçilerine bu görüşmelerden çıkacak düşük zam , asgari ücrete de düşük zam çıkmasına neden olur. Peki asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? 2020'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte görüşme tarihi ve detaylar
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