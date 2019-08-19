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  • 19.08.2019 08:01
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 08:15

ve ne yeni teklifi açıklandı

Milyonlarca ve oranlarına kilitlendi. Daha önce hükümet tarafından yapılan teklif yeterli görülmemişti. Bu bağlamda son dakika gelişmesi yaşandı. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. İlk teklifin memurlara ve emeklilere getirisi belli oldu. 2 bin 522 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı, 2020'de sırasıyla 2 bin 610 ve 2 bin 688 lira seviyelerine çıkacak. En düşük maaş 2021 Ocak'ta 2 bin 769, Temmuz'da 2 bin 838 liraya yükselecek. Peki ?

Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi açıklandı

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

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