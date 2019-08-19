Ekonomiye tasarruf dopingi

yurt içi tasarruf planıyla, bir üst lige çıkmanın önünü açacak. Yurt içi tasarrufların milli gelire oranıçıkacak. Kamu harcamalarının milli gelir içindeki payı düşecek, hem vatandaş hem de işletmelere yönelik uzun vadeli birikimi destekleyen politikalar uygulanacak. Sermaye artırımında vergi desteğinden yastık altına yeni teşviklere kadar birçok yeni uygulama yaşama geçecek...Birikim hesapları teşvik edilecek.Değer artışında vergi sistemi yenilenecek.Sermayeyi artırana vergide kolaylık sağlanacak.Yastık altına yeni teşvikler getirilecek.Yediden yetmişe finansal eğitim verilecek.Bankacılık hizmetleri kolaylaşacak.Konut alımında vergi ve kredi kullanımı yeniden düzenlenecek.Tasarruf potansiyeli yüksek olan projeler desteklenecek.Tasarrufların arttırılması için yeni araçlar oluşturulacak.