Engelliye çifte destek Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. 3 aylık periyodlarla ödenen engelli maaşı yüzde 40-69 engeli olanlar için 509, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarda 763 lira. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 384 lira veriliyor.

Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. 3 aylık periyodlarla ödenen engelli maaşı yüzde 40-69 engeli olanlar için 509, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarda 763 lira. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 384 lira veriliyor. Şartları taşıyanlar her 2 ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye bin 893 lira ya da 2 bin 147 lira girebiliyor. Engelli aylığı, en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor. Bu maaşı almak için hanedeki kişi başına düşen gelirin 609,67 liranın altında olması gerekiyor. Evde bakım parasından yararlanmak için ise sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi isteniyor. Bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor. Hanede kişi başına düşen gelirin bin 219 lira 34



AYDA 2.147 TL ÖDEME

Devlet engelliler için iki ayrı destek sağlıyor. Engellilere aylık 509-763 lira, evde bakımlarını yapanlara bin 384 lira ödeniyor