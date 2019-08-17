Öğretmene Eylül'de ek ödeme!

HÜKÜMET, önümüzdeki ay öğretmenlere eğitimöğretim ödeneği verecek. Okullar açılmadan önce yapılacak ödeme, öğretmen başına net bin 171 lira olacak. Öğretmenlere her yıl okullar açılmadan önce öğretim yılına hazırlık ödeneği veriliyor. Bu yıl yapılacak ödemenin tutarı, 2017 yılında imzalanan ve kamu çalışanlarının 2018- 2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler de içeren 4. Dönem Toplu Sözleşme'de belirlendi. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı bin 180 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş yani net tutarı ise bin 171 lira olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ödemeyi gerçekleştiriyor.

İŞÇİYE EĞİTİM YARDIMI

KAMUDA çalışan taşeron işçilere de çocukları için eğitim desteği yapılacak. Toplu sözleşme kapsamında her ay her bir çocuk için 25 lira alan taşeron işçilere, Eylül'de de eğitim desteği verilecek. Desteğin tutarı ilkokulda okuyan çocuk için 100, ortaokullar için 110, lise için 120, üniversite için 140 lira.