Emlak piyasasındaki hareketliliğin artmasıyla birlikte kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında 16 Ağustos kredi faiz oranlarında son durum nedir sorusu yer alıyor. Özellikle Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları merak ediliyor. Peki, kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43