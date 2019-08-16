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İşçiye yüzde 26

Aile, Çalışma ve , kamu işçilerinin sini değerlendirdi: Son 10 yılın en yüksek mı verildi. 3.500 liranın altında ücret alanların geliri yüzde 26’nın üzerinde artıyor.

İşçiye yüzde 26 zam
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu işçilerimize son yle yüzde 19.83 ile son 10 yılın en yüksek oranını sağlamış olduk. 150 lira seyyanen iyileştirmeyle 3 bin 500 liranın altında ücret alanların gelirinde yüzde 26'nın üzerinde artış oldu" dedi.

ENFLASYON KALKANI
Ocak'ta ücretlere yüzde 6.69 farkı yansıttıklarını hatırlatan Selçuk, "Yüzde 8+yüzde 4 artış da eklenince 2019 mali yılı içinde kümülatif olarak yüzde 19.83'lük ciddi bir iyileştirme yapmış olduk" ifadesini kullandı. İlk 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 5.01 olduğunu belirten Selçuk, "Sözleşmede ilk 6 ay için yüzde 8 zam vererek, gerçekleşen enflasyonun da 3 puan üzerine çıkmış olduk. Bu rakam, son 10 yılda sözleşme imzalanan yıllarda ilk 6 ay için verilen en yüksek değer oldu. İkinci 6 ayda da yüzde 4'lük bir artış sağlayacağız" diye konuştu.



FARK DA OLACAK
Bakan Selçuk, bu yılın ikinci 6 ayı ve 2020 yılı için sağlanan artışların enflasyon rakamının altında kalması durumunda oranlara enflasyon farkını ekleyeceklerini vurgulayarak, "İşçilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Hükümet olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.



HAZAL ATEŞ

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