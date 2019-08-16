En iyisi bizde

Dünyaca ünlü seyahat platformu TripAdvisor, yılın en iyi otellerini açıkladı. Listeye Türkiye'den 2 otel girdi. Kemer'deki Maxx Royal, listenin ilk sırasında yer aldı. 6 ayrı tipte 74 villa, 84 aile rezidansı ve minimum büyüklüğü 105 metrekare olan süitlerle birlikte toplam 286 odanın olduğu Maxx Royal; otelde konaklayanların yorumlarıyla listenin ilk sırasına yerleşti. Göynük'teki Otium Hotel Life ise listede 5'inci sırada yer buldu. Otelin aileler için çok özel olduğuna dikkat çekildi.
Maxx Royal Kemer
Otium Hotel Life
Maxx Royal Kemer
Otium Hotel Life
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