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’un 2019’un en iyi otelleri listesinin zirvesine, Kemer’deki yerleşti. ’teki da listenin 5’inci sırasını aldı...

En iyisi bizde
Dünyaca ünlü seyahat platformu , yılın en iyi otellerini açıkladı. Listeye Türkiye'den 2 otel girdi. Kemer'deki Maxx Royal, listenin ilk sırasında yer aldı. 6 ayrı tipte 74 villa, 84 aile rezidansı ve minimum büyüklüğü 105 metrekare olan süitlerle birlikte toplam 286 odanın olduğu ; otelde konaklayanların yorumlarıyla listenin ilk sırasına yerleşti. 'teki Otium Hotel Life ise listede 5'inci sırada yer buldu. Otelin aileler için çok özel olduğuna dikkat çekildi.



Maxx Royal Kemer




Otium Hotel Life

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