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İşçiye çifte

Hükümet ve Türk-İş'in uzlaştığı toplu iş sözleşmesi kapsamında 200 bin kamu işçisinin ücretleriyle birlikte sosyal hakları da iyileşiyor. Kamu işçilerinin maaşlarıyla birlikte ları da artacak. Tüm ödemelere ilişkin farklar geciktirilmeden yatırılacak...

İşçiye çifte zam
Hükümet ve Türk-İş'in uzlaştığı toplu iş sözleşmesi kapsamında 200 bin kamu işçisinin ücretleriyle birlikte sosyal hakları da iyileşiyor. Doğum, ölüm, evlenme, yol ve giyim yardımları, prim, tazminat, yemek gibi ödemeler de artacak. Tüm ödemelere ilişkin farklar geciktirilmeden yatırılacak. Kamu işçilerine 2019 yılı için yüzde 8+4 zam, brüt çıplak maaşı 3 bin 500 liranın altındaki işçilere de 150 lira iyileştirme yapılacak. 2020 yılı için de yüzde 3+3 enflasyon farkı oranında yapılacak.

FARKLAR DA YATIRILACAK
Sözleşmede yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler; doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, birleştirilmiş , giyim yardımı ile prim, tazminat, yemek gibi ödemeler) toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle ödenecek. Ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar geciktirilmeden ödenecek. Toplu iş sözleşmelerinde kıdem durumu göz önüne alınarak, 'kuruş' olarak (1 kuruş x 225 saat) uygulanan kıdem zammı 1 Ocak 2020'den itibaren '2 kuruş x 225 saat' olarak uygulanacak. Toplu iş sözleşmelerinde ilave tediye+ikramiye gün sayısı 112 günden az olan işyerlerinde 2020'de uygulanmak üzere, 112 günü geçmeyecek şekilde 5 gün ilave ikramiye ödemesi yapılacak.



TAŞERON 2020'DE DAHİL OLACAK
Sendikaların bu yıl toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmasını istediği kadroya alınan taşeron işçilerle ilgili çalışmaların da 2020 yılından itibaren yapılması kararlaştırıldı. Geçici işçiler de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya devam edecek.

Hazal ATEŞ

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