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  • 12.08.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 09:35

son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte kurlar

5.47'e kadar çekilerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Uzmanlar kurda oluşan iyimser havada, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı geriliminin, Merkez Bankası'nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin ve yurt içinde dolar talebinin azalması gibi 3 nedenin etkili olduğu görüşünde. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu beklentisi 6.14'ten 5.90'a çekildi.

Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte kurlar

12 Ağustos Pazar bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 6.14'ten 5.90'a çekildi. Merkez Bankası Ağustos ayı Beklenti Anketi İstatistikleri'ni açıkladı. Yıl sonu dolar kuru beklentisi daha önceki ankette 6.14 iken bu anket döneminde 5.90'a çekildi. ABD ve Çin arasındaki ticaret ve kur savaşlarının küresel piyasaları baskılamasına karşın, küresel düşük faiz beklentileri gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını artırıyor ve TL pozitif ayrışmaya devam ediyor.

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