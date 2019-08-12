Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte kurlar

12 Ağustos Pazar bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 6.14'ten 5.90'a çekildi. Merkez Bankası Ağustos ayı Beklenti Anketi İstatistikleri'ni açıkladı. Yıl sonu dolar kuru beklentisi daha önceki ankette 6.14 iken bu anket döneminde 5.90'a çekildi. ABD ve Çin arasındaki ticaret ve kur savaşlarının küresel piyasaları baskılamasına karşın, küresel düşük faiz beklentileri gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını artırıyor ve TL pozitif ayrışmaya devam ediyor.