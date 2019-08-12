Vatandaşlar altın fiyatlarını oldukça merak ediliyor. Hediye ve düğün takısı olarak altın yaz aylarında oldukça popülerdir. Ayrıca yastık altı tabir edilen yatırım biçimi olarak çokça tercih edilmektedir. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı.
12 Ağustos Kurban Bayramı’nda altın fiyatı arttı mı?
Kurban Bayramı’nda altın fiyatı vatandaşlar tarafından oldukça yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda en güvenli yatırım aracı olan altın her zaman revaçta yer almaktadır. Şuan da piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatlarını haftanın kapanış günü olan cuma günü için verebiliyoruz.
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