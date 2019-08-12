Vatandaşlar altın fiyatlarını oldukça merak ediliyor. Hediye ve düğün takısı olarak altın yaz aylarında oldukça popülerdir. Ayrıca yastık altı tabir edilen yatırım biçimi olarak çokça tercih edilmektedir. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı.