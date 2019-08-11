Üniversiteli gence sigorta

Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım. Yaş işe giriş tarihine göre belirleniyor. Prim ise yine işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Bütün bunlara ilaveten isteğe bağlı sigorta sistemi var. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. Bunun için 18 yaşını doldurmak yetiyodr. böylece üniversitede okuyan ya da evde oturan gençler sigortalarını başlatabiliyor. İleride çalışma hayatına başladıklarında emeklilik kolaylaşıyor. İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermeniz yeterli. Ardından sizin sigortanız başlamış oluyor. Her ay priminizi yatırarak emeklilik gününüzü tamamlayabilirsiniz.
İŞTE ŞARTLARI
● 18 yaşını doldurmuş olmak,
● Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
● Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
● İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuruda bulunmak,
● Her ay prim ödemek.
İŞTE ŞARTLARI
● 18 yaşını doldurmuş olmak,
● Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
● Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
● İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuruda bulunmak,
● Her ay prim ödemek.
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