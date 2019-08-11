İş hayatında milyonlarca çalışan bilgisayar ve interneti işinin gereği olarak kullanıyor. Bu nedenle bilgisayar ve internet sürekli el altında bulunuyor. Ancak bu durum bazen başa iş açabilir, dikkatli olmak gerekiyor. Eğer çalışan mesai saatleri içinde işverenin tahsis ettiği araçlarla işini aksatacak şekilde internette oyun oynar, sosyal medya hesaplarında vakit harcar, sohbet ederse bu atılma sebebi sayılıyor. Hatta müstehcen sitelere girmek, iş yeri mailinden özel yazışmalar yapmak da bunlara ilave edilebilir.
- Ekonomi
- 11.08.2019
- Gazete
İş yerinde internete girerken dikkat! Bunu yaparsanız tazminatsız işten çıkarılırsınız...
İş yerinde internete girerken dikkat! İşlerini aksatacak şekilde sosyal medyada vakit harcayanlar, sohbet edenler tazminatsız işten çıkartılabilir. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
İş hayatında milyonlarca çalışan bilgisayar ve interneti işinin gereği olarak kullanıyor. Bu nedenle bilgisayar ve internet sürekli el altında bulunuyor. Ancak bu durum bazen başa iş açabilir, dikkatli olmak gerekiyor. Eğer çalışan mesai saatleri içinde işverenin tahsis ettiği araçlarla işini aksatacak şekilde internette oyun oynar, sosyal medya hesaplarında vakit harcar, sohbet ederse bu atılma sebebi sayılıyor. Hatta müstehcen sitelere girmek, iş yeri mailinden özel yazışmalar yapmak da bunlara ilave edilebilir.
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