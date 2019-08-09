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  • 09.08.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 18:41

'tan 'e ziyaret

, () Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini 'da ziyaret etti. TİM ’ni temsilen 17 çı sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda, Albayrak ihracatçıların hedeflerini, sektörlerdeki sorunları ve talepleri dinledi. Toplantıda, TİM’in faaliyetleri, projeleri ve hedefleri de masaya yatırıldı.

Bakan Albayrak'tan TİM'e ziyaret

, () Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini 'da ziyaret etti.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Albayrak, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu üyeleriyle TİM'in İstanbul Yenibosna'daki merkezinde bir araya geldi.

TİM 'ni temsilen 17 çı sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda, Albayrak ihracatçıların hedeflerini, sektörlerdeki sorunları ve talepleri dinledi. Toplantıda, TİM'in faaliyetleri, projeleri ve hedefleri de masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Bakan Albayrak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"83 bini aşkın ihracatçımızla, ülkemizin bayrağını tüm dünyada dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bakanımızın da bizlere verdiği destek ile ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Bu yıl 182 milyar dolar hedefimizi, 2023 yılında 226,6 milyar dolara taşımak ve geçmek en kritik önceliğimizdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hedefimiz bellidir; hedef dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir. TİM olarak 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi' vizyonumuz doğrultusunda bu hedefe emin adımlarla yürüyoruz."



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