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  • 09.08.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 09:04

da son dakika düşüş sürüyor! 9 Ağustos Cuma ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlesede TL, son iki gündür düşüş eğiliminde hareket izliyor. Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,47 civarında işlem görüyor. Peki, şu dakikalarda ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar/TL, merkez bankalarının faiz indiriminin ardından ve TL'deki yüksek faiz korumasının ardından düşüş eğiliminde hareket ediyor. Bayram öncesi dolar/TL'de 5,45 bandında bulunarak son 4 ayın en düşük seviyesinde seyir izliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,4761
Satış: 5,4795

EURO
Alış: 6,1309
Satış: 6,1366

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