Dolar son dakika... Dolar/TL, merkez bankalarının faiz indiriminin ardından ve TL'deki yüksek faiz korumasının ardından düşüş eğiliminde hareket ediyor. Bayram öncesi dolar/TL'de 5,45 bandında bulunarak son 4 ayın en düşük seviyesinde seyir izliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ağustos güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,4761
Satış: 5,4795
EURO
Alış: 6,1309
Satış: 6,1366
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