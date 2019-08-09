Dolar son dakika... Dolar/TL, merkez bankalarının faiz indiriminin ardından ve TL'deki yüksek faiz korumasının ardından düşüş eğiliminde hareket ediyor. Bayram öncesi dolar/TL'de 5,45 bandında bulunarak son 4 ayın en düşük seviyesinde seyir izliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,4761

Satış: 5,4795

EURO

Alış: 6,1309

Satış: 6,1366