Son dakika... Altın fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında tırmanma ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin güvenli liman varlıkların yeniden talep görmesini sağlamasıyla 1,500 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve Nisan 2016'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos canlı altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları haftanın kapanış günü olan 9 Ağustos'ta şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

9 Ağustos Cuma günü gram altın 265,39 liradan alınırken, 265,42 liradan satılıyor.