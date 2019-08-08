Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş 10 Ağustos Cumartesi saat 00.00'da başlayacak ve 15 Ağustos Perşembe 07.00'de sona erecek. Toplu taşıma araçları ise 11 Ağustos Pazar saat 00.00'dan 14 Ağustos Çarşamba gece yarısına kadar ücretsiz olacak.
- Ekonomi
- 08.08.2019
- Gazete
Bayramda ulaşım ücretsiz
Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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