TOKİ dar gelirli ve bütçesi sınırlı olan vatandaşlar için 388 lira taksitle evler meydana getirecek. Yeni projede 1072 tane ev olacak. Yurttaşlar kira öder şeklinde ev sahibi olabilecek. Bu bağlamda dar gelirli yurttaşların ev sahibi yapılmaları için başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. TOKİ tarafından uygulamaya geçirilecek olan proje için başvurular başlarken satış listesinde de güncellemeler yapıldı.