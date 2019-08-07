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  • 08.08.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 14:32

'den 388 TL taksitle 1072 ucuz konut satışı için açıklama geldi

Hükümet önümüzdeki 5 yılda 280 bin sosyal konut yapacak. Vatandaşlar, en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olacak. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak. Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. Bu proje kapsamında Kuzeykent Projesi Uygulaması ile 355 adet konutu satışa çıkardı. Bu satışlara başvurular başladı. Ödeme planı ise 25 bin TL peşinat ve 1309 TL taksit şeklinde.

TOKİ'den 388 TL taksitle 1072 ucuz konut satışı

TOKİ dar gelirli ve bütçesi sınırlı olan vatandaşlar için 388 lira taksitle evler meydana getirecek. Yeni projede 1072 tane ev olacak. Yurttaşlar kira öder şeklinde ev sahibi olabilecek. Bu bağlamda dar gelirli yurttaşların ev sahibi yapılmaları için başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. TOKİ tarafından uygulamaya geçirilecek olan proje için başvurular başlarken satış listesinde de güncellemeler yapıldı.

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