SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hangi bankaya yatacak? Emekli tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 ödeme günü! Kurban bayramı yaklaştıkça milyonlarca emekliyi de bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Kurban bayramı öncesi emekliler devletten 1000 lira ikramiye alacak. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Hangi emeklilere bayram ikramiyesi eksik yatacak? Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek.