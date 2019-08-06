45 bin işçi aranıyor 7 ayda 860 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, 45 bin işçi arıyor. Özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi ve dikişçi alımı için İŞKUR’un kapısını çaldı.

İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, bu yıl ilk 7 aylık dönemde yaklaşık 860 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 45 bin açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 8 bin 461 kişiyle beden işçiliği geliyor. Özel sektör; acilen bin 798 temizlik görevlisi, bin 587 makineci (dikiş), bin 352 satış danışmanı, bin 345 kasiyer arıyor. 915 kişiyle güvenlik görevlisi, 888 kişiyle garson (servis elemanı), 708 kişiyle kaynak işçisi en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor.