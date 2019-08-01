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  • 01.08.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 19:19

Toplu sözleşme zam görüşmeleri ne zaman, hangi tarihte? Memur toplu sözleşme zam oranı belli oldu mu?

Milyonların gözü kulağı zam görüşmelerinde. Hükümet ile memur sendikaları arasındaki ilk görüşme sona erdi. Bu nedenle milyonlarca kişi Toplu sözleşme zam görüşmeleri ne zaman, hangi tarihte sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, memur toplu sözleşme zam oranı belli oldu mu? İşte toplu sözleşmeyle ilgili merak edilen detaylar...

Toplu sözleşme zam görüşmelerinde tarih belli oldu!

Toplu sözleşme zam görüşmeleri ne zaman yapılacak? Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtına odaklandı. Konuyla ilgili merakla beklenen açıklama yapıldı. İlk görüşmelerin sona ermesinin ardından gözler "Toplu sözleşme zam görüşmeleri hangi tarihte yapılacak?" sorusu merakla araştırılıyor. Milyonların beklediği o tarih belli oldu.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bugün yapılan ilk toplantıyla başlayan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin takvimi netleşti.

Buna göre, 2 Ağustos Cuma günü başlayacak komisyon çalışmaları 3 ve 4 Ağustos'ta devam edecek. Kurban Bayramı dolayısıyla verilecek aranın ardından taraflar ikinci toplantı için 9 Ağustos'ta bir araya gelecek.

Taraflar, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı ise 16 Ağustos'ta yapacak.

Hükümet, zam teklifini, 16 Ağustos'taki bu toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunacak.

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