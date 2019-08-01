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  • 01.08.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 11:42

'te korkunç olay! Ayakkabı kutusunun içinden bebek cesedi çıktı

'te kaldırım kenarına bırakılan bir ayakkabı kutusunun içerisinden bebek cesedi çıktı. 3 günlük olduğu tahmin edilen bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Korkunç olay! Ayakkabı kutusunun içinden çıktı

'te, kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu. 3 günlük olduğu tahmin edilen bebek cesedini, 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığı belirlenirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde vatandaşlar, Maaşkuyu Caddesi'ndeki kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunu fark etti. Bir vatandaş kutuyu açtı. İçinde erkek bebek cesedi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin cesedini, ayakkabı kutusundan alıp, torbasına koyarak Adli Tıp Kurumu'na götürdü.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, ayakkabı kutusunu kaldırıma 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığını belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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