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  • 01.08.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 12:09

Ev alacak, satacak ve kiralayacaklar dikkat! Bu belge olmadan hiçbiri yapılamayacak

Mesken olarak kullanılan binalarda zorunlu hale getirilen "Enerji Kimlik Belgesi" alınması için son 5 aya girildi. 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu olacak bu belgesi olmayan binalarda alım, satım veya kiralama yapılamayacak.

Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalarda zorunlu hale getirilen "Enerji Kimlik Belgesi" alınması için son 5 aya girildi.

Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaların 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım veya kiralanması yapılmayacak. Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binaların enerji verimliliğini artırmak amacıyla alınması zorunlu hale getirilen söz konusu belgede, binaların enerji sınıfı A, B, C, D, E, F, G olarak gösteriliyor. Söz konusu belgenin on yıl geçerliliği bulunuyor.

Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, kullanım süresi olarak iki yıldan az olan binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların EKB alması gerekmeyecek.

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