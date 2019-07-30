Milyonların gözü toplu sözleşmede! Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz hafta Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen tarafından talepler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunuldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Görüşmelerde aile yardımı, yaşı bekleyenlere GSS imkanı, ücretsiz ulaşım ve 2 yıllık zam oranlarıyla birlikte ek gelir yaratacak talepler de karara bağlanacak. Peki, memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşme görüşmelerini sadece memur emeklileri değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip edecek. Daha önce banka promosyonu ve bayram ikramiyesi de toplu sözleşme masasında konuşulmuş, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleştirilecek 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri perşembe günü başlayacak. Toplu sözleşme zammının görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.