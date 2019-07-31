Dolar/TL son dakika... Dolar yatırımcıların Fed faiz kararı öncesi yeni pozisyon almaktan kaçındıkları seansta gücünü korudu. İşlemciler 2008 yılından bu yana ilk defa faiz indirim kararı alınması beklenen toplantının ardından faizlerin bundan sonraki seyri hakkında gelecek ipuçlarını izleyecek. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,5565
Satış: 5,5613
EURO
Alış: 6,2020
Satış: 6,2080
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