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  • 31.07.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 09:42

da son dakika düşüş sürüyor! 31 Temmuz ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

/TL ne kadar? Uzun süredir dalgalı seyir izleyen aylar sonra 5.56 seviyesinde güne başladı. Piyasalar FED'in faiz kararı ile TCMB'nin bugünkü enflasyon raporunu bekliyor. Güncel döviz kurları yatırımcıların gündeminde. Peki, şu dakikalarda ve dolar ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolar/TL son dakika... Dolar yatırımcıların Fed faiz kararı öncesi yeni pozisyon almaktan kaçındıkları seansta gücünü korudu. İşlemciler 2008 yılından bu yana ilk defa faiz indirim kararı alınması beklenen toplantının ardından faizlerin bundan sonraki seyri hakkında gelecek ipuçlarını izleyecek. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,5565
Satış: 5,5613

EURO
Alış: 6,2020
Satış: 6,2080

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