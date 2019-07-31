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  • 31.07.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 09:16

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 31 Temmuz , gram, çeyrek, tam

... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 255,20 liradan işlem gördü. Şu dakikalarda , gram altın, çeyrek ve tam oldu? İşte 31 Temmuz ...

Altın fiyatları doların değerini korumasına paralel olarak gerilerken yeni pozisyon almaktan kaçınan yatırımcılar bu akşamki Fed faiz kararını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,427.92 dolara geriledi. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

31 Temmuz 2019 Çarşamba günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

31 Temmuz Çarşamba günü gram altın 255,76 liradan alınırken, 255,81 liradan satılıyor.

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