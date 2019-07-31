Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı?

Kirada oturan vatandaşlar Ağustos TEFE TÜFE kira artışı hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz ayında yüzde 19,88 oranından fazla zam yapamıyor.