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8’inci nesli yollara çıkıyor

Cevrolet'in ikonik modeli yenilendi. 8'inci nesli görücüye çıkarılan otomobil, 66 yıllık tarihinde ilk kez ortadan motorlu bir şekilde üretiliyor.

8’inci nesli yollara çıkıyor
Cevrolet'in ikonik modeli Corvette yenilendi. 8'inci nesli görücüye çıkarılan otomobil, 66 yıllık tarihinde ilk kez ortadan motorlu bir şekilde üretiliyor. Otomobilde yer verilen 6.2 litrelik motor, 503 beygir güç üretiyor ve 'i yaklaşık 3 saniyede 100 km/s hıza taşıyor.



6.2 litrelik V8 motora sahip.




İç mekanda vites topuzu bulunmazken, dijital gösterge grubu dikkat çekiyor.

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