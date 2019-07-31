8’inci nesli yollara çıkıyor

Cevrolet'in ikonik modeli Corvette yenilendi. 8'inci nesli görücüye çıkarılan otomobil, 66 yıllık tarihinde ilk kez ortadan motorlu bir şekilde üretiliyor. Otomobilde yer verilen 6.2 litrelik V8 motor, 503 beygir güç üretiyor ve Corvette'i yaklaşık 3 saniyede 100 km/s hıza taşıyor.
6.2 litrelik V8 motora sahip.
İç mekanda vites topuzu bulunmazken, dijital gösterge grubu dikkat çekiyor.
6.2 litrelik V8 motora sahip.
İç mekanda vites topuzu bulunmazken, dijital gösterge grubu dikkat çekiyor.
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