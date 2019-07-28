Memur için pazarlık vakti 3 milyon memur ve 2 milyon emeklinin önümüzdeki 2 yıllık zam ve sosyal haklarını belirleyecek toplu görüşmeler önümüzdeki hafta başlayacak. Sendikalar taleplerini açıkladı.

Ağustos ayı ile birlikte 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri de resmen başlayacak.



● 4 AYRI ZAM ORANI: 2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranları belirleneek. Memur- Sen, 2020- 2021'de taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu.

● 365 LİRA EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi istenecek. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 364,69 lira ek ödeme alabilecek.

● BAYRAMDA 2.630 LİRA: Sendikalar, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar mevcut rakamlara göre 2 bin 630 lira 72 kuruş ikramiye imkanı elde edecek.