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  • 24.07.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 16:05

'de yeni formül açıklaması!

'de ... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen milyonlarca EYT'li konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusunda son gelişmeler neler? EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi?

EYT'de son dakika yeni formül açıklaması!

EYT yasası ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda EYT bekleyenlerin gözleri Meclis'te olacak. Fakat Meclis tatile girdi ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

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