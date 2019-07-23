EYT'de son dakika yeni formül açıklaması!

EYT yasası ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda EYT bekleyenlerin gözleri Meclis'te olacak. Fakat Meclis tatile girdi ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.