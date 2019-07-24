Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 50 bin konut projesinde yapılan kura çekilişleri merak bekleniyor. Konutlara başvuru yapan vatandaşlar merakla kura sonuçlarını araştırıyor. Peki, TOKİ Çorlu kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ Çorlu kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TOKİ ÇORLU KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ'den yapılan açıklamada "Tekirdağ Çorlu Muhittin Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 24.07.2019 Çarşamba günü saat 10:00'da Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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