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  • 24.07.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 18:28

24 Temmuz yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Her ay belirli tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı merakla araştırılıyor. alan vatandaşlar yatan iller hangileri sorusunun yanıtını sorgulatıyor. Peki, evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

24 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Temmuz ayının son günlerine geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı hakkındaki aratmalarda artış yaşanıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar hangi illerde maaşlarının yattığını sorgulatıyor. Peki, 24 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

24 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Vatandaşlar bir süredir araştırdığı evde bakım maaşı bugüne kadar aşağıda bulunan illerde hesaplara yatırıldı;

1-Isparta 2-Samsun 3- Zonguldak 4- Bolu 5-Tokat 6- Kırklareli 7- Afyonkarahisar 8- Antalya 9- Hatay 10- Edirne 11- Sakarya 12- Adıyaman 13- Kırşehir 14- Ordu 15- Diyarbakır 16- Bursa 17- Malatya 18- Çanakkale 19- Amasya 20- İstanbul 21- Erzurum 22- Denizli 23- Mersin 24- Balıkesir 25- Konya 26- Mansa 27- Bilecik 28- Uşak 29- Aydın 30- Tekirdağ 31- Hakkari 32- Osmanye 33- Kırıkkale 34- Ankara 35- Van 36- Trabzon 37- Karabük 38- Adana 39- Aksaray 40- Bayburt, 41- Muş

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