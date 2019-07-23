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  • 24.07.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 16:27

te yaşa takılanlara müjde biçimde bir haber geldi

Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan 'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. ​'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu.

Erken emeklilikte yaşa takılanlara müjde benzer biçimde bir haber SGK'dan geldi. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili bir kanun Meclis'in tatilden sonra açılmasıyla hazırlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı'nın verdiği bilgiye göre, 1 milyon 790 bin Bağ- Kur'lunun kuruma 8 milyar lira prim borcu bulunuyor.

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