4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı ne oldu? Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere bayram yardımı ne kadar? Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine beklenen müjdeli haber geldi. Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı yapılacak. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek... Seyyanen zam: tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna %lik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. %lik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise zam atıyorum 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.