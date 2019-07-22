23 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Devlet tarafından hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere verilen maaş evde bakım maaşı olarak geçmektedir. Evde bakım maaşları yatırıldığı gün şehirlere göre değişiklik gösterebiliyor.Merak edilen detaylar haberimizde... Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor.
22 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller!
23 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller son dakika hasta bakım parası yatan iller. 22 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile gerçekleştirilebiliyor.
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