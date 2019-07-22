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  • 23.07.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 12:05

evde bakım maaşı yatan iller!

23 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller yatan iller. evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile gerçekleştirilebiliyor.

22 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller!

23 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Devlet tarafından hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere verilen maaş evde bakım maaşı olarak geçmektedir. Evde bakım maaşları yatırıldığı gün şehirlere göre değişiklik gösterebiliyor.Merak edilen detaylar haberimizde... Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor.

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