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  • 21.07.2019 18:12
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 18:12

ne zaman yatırılacak? ?

Temmuz ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde 12.5 milyon emekli vatandaş Kurban Bayramı ikramiyeleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. ne zaman yatırılacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, yapılacak? İşte merakla araştırılan o konuya dair detaylar...

Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2019 yılının ikinci ikramiyesini alacak olan vatandaşlar heyecanla maaşların ödeneceği günü bekliyor. İnternette emekli ikramiyesi konusundaki araştırmalar sıklaştı. Vatandaşlar büyük bir merakla Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi ne zaman yapılacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.

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