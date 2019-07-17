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  • 17.07.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 13:35

Bağkur ne an verilecek? kaç para?

Milyonlarca emekli larını aldı şimdi gözleri ikramiyelere çevirdi. Bu bağlamda emekli ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu oldukça merak ediliyor. Kurban Bayramı bu sene ’ta kutlanacak. Geçtiğimiz ikramiye tarihlerine bakarsak bayram öncesinde ödendiği görülüyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Kurumu tarafından duyurulacak. Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. Türkiye'de , BAĞ-KUR, sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar

Emeklilere kurban bayramı ikramiyesi ödemesi ne vakit araştırmaları başladı. Emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini 5-9 Ağustos tarihleri içinde alacak. Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri içinde ödenmesi umut ediliyor. Daha önce olduğu şeklinde yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL seviyelerine çıkabilir. 2019 Kurban bayramı ikramiye zammı var mı?

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