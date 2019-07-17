Memur ve emekl maaş farkları ne zaman yatacak? Yılın 6'ncı enflasyın rakamları açıklandı. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte 6 aylık enflasyon yüzde 5 oldu. Bu gelişmelerin ardından emeklilerin maaşları yüzde 5 zamlandı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 1 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6 zamlandı. Peki, memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2019 Temmuz zammı maaş farkı ne kadar? İşte ayrıntılar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme gününde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller ise zamlı maaşlarını 16 Temmuz'da alacak. Yaşlılık ve engelli maaşı ise ayın 5'i ila 9'u arası hesaplara yatırıldı.

Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor.