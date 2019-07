Güçlü Türkiye için yola devam

15 Temmuz'da Türk milletinin tek vücut olarak demokrasisine sahip çıktığını vurgulayan iş dünyasının temsilcileri, 'Güçlü Türkiye için üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz' mesajı verdi...Temmuz gecesi milletimiz, darbecilerin karşısına çıkarak canı pahasına vatanını müdafaa etmiştir. Aziz milletimizin 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir. 3 yıl boyunca, gittiğimiz her ülkede ve memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin toplumun her kesimi için elzem olduğunu ifade ederek bu mücadele içerisinde fiilen yer aldık.hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türk milletinin övünç madalyalarından biridir. 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti, bilfiil cadde ve meydanlara inerek, dış güçlerle işbirliği halindeki hain FETÖ'cü darbecileri püskürtmüş ve hem milli iradeye, hem istikbaline sahip çıkmıştır. İstanbul iş dünyası olarak, 15 Temmuz'un 3'üncü yıldönümünde diyoruz ki;Çünkü 15 Temmuz'u unuttuğumuz an, milletimizin iradesine gem vurulduğu andır. 15 Temmuz'u unuttuğumuz an, istiklalimizi, istikbalimizi ve iktisadımızı kaybettiğimiz andır. 15 Temmuz'u unuttuğumuz an, 251 şehidimizin ruhunun sızladığı, kanının yerde kaldığı andır. Bu yüzden unutmayacağız.TAM 3 yıl önce, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne göz dikerek hain bir darbe girişimiyle nice insanımızı şehit eden FETÖ, demokrasi kahramanlarımız karşısında hüsrana uğradı. Bu aziz millet, her bir ferdiyle tek vücut olarak demokrasiden yana olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladı. Türkiye'nin ticari diplomasi misyonunu üstlenerek çıktığımız bu küresel yolculukta, demokrasi mücadelemizi anlatmaya ve işimizi dünyaya taşımaya devam edeceğiz. Güçlü Türkiye'nin vazgeçilmez temel unsurunun demokrasi, hukuk devleti, sosyal kültürel ve ekonomik gelişmişlik olduğunun bilinciyle, hedeflerimize ilerleyen yol haritamızda bize düşen her görevi yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.yıl önce yaşanan ve unutmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimiz, gerçek kutlu direniş öyküsünü yazdı. 15 Temmuz, Türk milletinin boyun eğmez ruhunun diriliş destanıdır; tüm cihana her vakit kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık. Ülkemizin yüz yüze kaldığı tehdide bedenleriyle siper olan şehitlerimize ve gazilerimize karşı iş alemi olarak bizlerin de sorumlulukları var. Bu doğrultuda 15 Temmuz'un devamı olaninançla karşı durmaya çalıştık. Siyasi irade ile birlikte iş dünyası olarak Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutmaya gayret ettik. Yatırımlarımıza devam ettik. Ülkemizi daha güçlü bir ekonomi ve daha zengin bir Türkiye hedefine hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum.YÜCE milletimiz, 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret, inanç, birlik ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek oldu. Demokrasi için verdiğimiz mücadele, Türkiye'nin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Birlik ve beraberlik içinde ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğimize, sektörümüzü çok daha güçlü bir konuma taşıyacağımıza inancımız tam. Gelecek nesiller için daha sağlıklı, çevre dostu projelerin ve akıllı şehirlerin hayata geçirilmesine öncülük edeceğiz. Ortak amacımız, çok daha güçlü bir ekonomi...