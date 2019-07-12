Memura iyileştirme paketi

3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin gözü 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmelerin aileleriyle 20 milyon kişiyi yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Pazarlık masasına taşıyacağımız mali ve sosyal talepleri belirlemek için konfederasyon bünyesinde istişare süreçlerini başlattık. 24 Temmuz'da son şeklini vermiş olacağız. Bizim bu teklifimiz kamu görevlileri için iyileştirme paketi niteliğinde olacak. Teklif içerisinde genel teklifler, hem sosyal hem de mali hakları kapsayacak" dedi. Yalçın, hükümetin kamu işçisine 2019 için yüzde 5+4 zam teklif ettiğini anımsatarak, "Kamu işçisine enflasyon rakamlarının bile altında yapılan teklifi biz asla kabul edemeyiz. İyileştirmeye yönelik bir zam, gerçekleşen enflasyon rakamlarının üzerinde olan zamdır. O yüzden refah payını son derece önemsiyoruz. Zam artı enflasyondan ziyade, enflasyon artı zam burada önemlidir" diye konuştu. Yalçın, toplu sözleşme masasında 3600 ek gösterge taleplerini de bir kez daha dile getireceklerini kaydetti.
- Ekonomi
- 12.07.2019
- Gazete
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