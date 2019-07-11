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  • 11.07.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 18:35

Ödemiş kura sonuçları açıklandı mı? Ödemiş kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İzmir'in Ödemiş ilçesinde inşa edilen sosyal konutların kura çekilişleri için heyecan devam ediyor. Konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar Ödemiş kura sonuçlarını bekliyor. Peki, kura sonuçları açıklandı mı? Ödemiş kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ İzmir Ödemiş kura sonuçları açıklandı mı?

50 bin konut projesinde il il kura çekilişleri sürüyor. Birçok ilde kura çekilişleri tamamlanarak asil ve yedek listede yer alan vatandaşlar açıklandı. İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de yapılacak kuralar için meraklı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ İzmir Ödemiş kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir Ödemiş kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...

TOKİ İZMİR ÖDEMİŞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Ödemiş Zeytinlik Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12 Temmuz Cuma günü saat 16:00'da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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