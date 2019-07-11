iş fikirlerinin hayata geçmesi TÜBİTAK desteğiyle kolaylaşıyor. İş fikirlerinin ulusal ve uluslararası piyasada desteklenmesini amaçlayanprogramının bu yılki birinci çağrısına başvuru süresi ay sonunda doluyor.Program kapsamındaüst limitiolarak belirlenirken, başvurular'a kadar TÜBİTAK tarafındanbelirlenen uygulayıcı kuruluşlarayapılacak. Akıllı ulaşım, enerji ve temizteknolojiler, akıllı üretim sistemleri,iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık veiyi yaşam ile sürdürülebilir tarım vebeslenme olmak üzere 6 tematik başlıkaltında ön başvuru yapılabilecek.