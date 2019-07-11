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'tan genç girişimcileri 200 bin liraya varan destek! İş fikri olanların ay sonuna kadar başvurması gerekiyor

Girişimci gençlere 200 bin liraya varan desteği için başvurularda sona yaklaşıldı. İş fikri olanların ay sonuna kadar uygulayıcı kuruluşlara başvurması gerekiyor.




Yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçmesi TÜBİTAK desteğiyle kolaylaşıyor. İş fikirlerinin ulusal ve uluslararası piyasada desteklenmesini amaçlayan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programının bu yılki birinci çağrısına başvuru süresi ay sonunda doluyor.

6 ALANDA BAŞVURU
Program kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200 bin lira olarak belirlenirken, başvurular 31 Temmuz'a kadar TÜBİTAK tarafından belirlenen uygulayıcı kuruluşlara yapılacak. Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ile sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere 6 tematik başlık altında ön başvuru yapılabilecek.

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